Calciomercato Sassuolo, ormai ad un passo il ritorno del difensore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Sassuolo rinforza il reparto arretrato a disposizione di Dionisi: ormai ad un passo il ritorno di un centrale In casa Sassuolo non si pensa solo alla possibile cessione di Manuel Locatelli, ma anche al mercato in entrata. Come riportato da Sky Sport, il club neroverde è ormai ad un passo dall’ufficializzare il ritorno in Emilia di Martin Erlic, che ha disputato l’ultima stagione in forza allo Spezia. Il Sassuolo vanta una clausola sulla rivendita pari al 50%, ma è pronto ad annullarla versando nelle casse della formazione ligure ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilrinforza il reparto arretrato a disposizione di Dionisi:ad unildi un centrale In casanon si pensa solo alla possibile cessione di Manuel Locatelli, ma anche al mercato in entrata. Come riportato da Sky Sport, il club neroverde èad undall’ufficializzare ilin Emilia di Martin Erlic, che ha disputato l’ultima stagione in forza allo Spezia. Ilvanta una clausola sulla rivendita pari al 50%, ma è pronto ad annullarla versando nelle casse della formazione ligure ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sassuolo Diretta Triestina Roma/ Streaming video tv: Mourinho si prepara per la Fiorentina ... quindi di nuovo tra le mura amiche per ospitare il Sassuolo. Di seguito poi gli appuntamenti da ... Calciomercato Roma/ Matias Viña ai dettagli, ora Tiago Pinto dovrà vendere TRIESTINA ROMA: LO STORICO ...

CM.IT - Calciomercato Spezia, scatto Sassuolo per Erlic ...I neroverdi hanno sorpassato la concorrenza di Atalanta e Fiorentina per il centrale croato in forza allo SpeziaScatto del Sassuolo per Martin Erlic. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.

Calciomercato Sassuolo: Scamacca, Caputo e Raspadori? C'è la decisione Sassuolonews.net Sassuolo, Oddei arriva in ritiro: era risultato positivo al Covid 19 – FOTO Il giovane, classe 2002, si è unito al ritiro del Sassuolo a Vipiteno dopo che in un primo momento era stato bloccato dal Covid Prosegue il lavoro di preparazione delle squadre di Serie A in vista del ...

I 5 acquisti che servirebbero all'Inter durante la sessione estiva di calciomercato Giacomo Raspadori sarebbe la ciliegina sulla torta di un mercato intelligente. L'Inter lo segue con attenzione, specialmente dopo la convocazione per Euro 2020 con l'Italia, ma no ...

