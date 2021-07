Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne è sul mercato: 30 milioni bastano per l’addio! (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il Napoli ha deciso che a meno di risvolti finora inaspettati Lorenzo Insigne potrà lasciare il club ad un anno dalla scadenza naturale del suo contratto. Il capitano azzurro, fresco vincitore di Euro 2020, non avrebbe più il netto sostegno di manager e staff tecnico e per la giusta offerta potrebbe cambiare aria ben prima L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilha deciso che a meno di risvolti finora inaspettatipotrà lasciare il club ad un anno dalla scadenza naturale del suo contratto. Il capitano azzurro, fresco vincitore di Euro 2020, non avrebbe più il netto sostegno di manager e staff tecnico e per la giusta offerta potrebbe cambiare aria ben prima L'articolo

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, il nuovo obiettivo è Olivera del #Getafe - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?????????????? #EmersonPalmieri ha chiesto la cessione al #Chelsea ?? Il #Napoli resta in pole: la situazione #LBDV #LeBombeDiV… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ? UFFICIALE - Il #Napoli annuncia il ritorno di #Frustalupi ?? Ecco il comunicato del club azzurro #LeBombeDiVlad #LBDV… - sportface2016 : #Napoli, l'agente di #MarioRui spiega come il suo assistito non tema la concorrenza - sportli26181512 : TMW - Kaio Jorge vuole l'Italia. Milan al lavoro ma il Santos continua a chiedere 6-7 milioni: La corsa a Kaio Jorg… -