Calciomercato Milan, Pioli vuole il ritorno di Dalot: i dettagli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Calciomercato Milan: Diogo Dalot è un chiaro obiettivo rossonero. Il Manchester Utd, però, chiederebbe almeo 6 milioni di euro Il Milan vuole trovare un terzino destro potenzialmente titolare da alternare a Davide Calabria. Maldini e Massara sarebbero al lavoro con il Manchester Utd per riportare in rossonero Diogo Dalot. Stando a quanto riferisce Sky Sport, i Red Devils accetterebbero l’offerta di Paolo Maldini sul prestito con diritto di riscatto, ma chiederebbero un indennizzo pari a 5-6 milioni di euro. Qualora il club di Via Aldo Rossi rifiutasse, Maldini potrebbe trattare Odriozola ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021): Diogoè un chiaro obiettivo rossonero. Il Manchester Utd, però, chiederebbe almeo 6 milioni di euro Iltrovare un terzino destro potenzialmente titolare da alternare a Davide Calabria. Maldini e Massara sarebbero al lavoro con il Manchester Utd per riportare in rossonero Diogo. Stando a quanto riferisce Sky Sport, i Red Devils accetterebbero l’offerta di Paolo Maldini sul prestito con diritto di riscatto, ma chiederebbero un indennizzo pari a 5-6 milioni di euro. Qualora il club di Via Aldo Rossi rifiutasse, Maldini potrebbe trattare Odriozola ...

Advertising

DiMarzio : #Milan, pronta una nuova offerta al #ManUnited per #Dalot - DiMarzio : #Milan | Ufficiale il ritorno di #BrahimDiaz dal #RealMadrid - carlolaudisa : Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito.… - Cucciolina96251 : RT @MilanLiveIT: ?????????????? Un club della #PremierLeague ha messo Rafael Leao nel mirino ?? #MercatoMilan #Calciomercato - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - #WarrenBondo si avvicina: il punto sulla trattativa - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Bondo htt… -