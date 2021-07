Calciomercato Milan | offerta dall’Eintracht | Servono 12 milioni

Advertising

DiMarzio : #Milan, pronta una nuova offerta al #ManUnited per #Dalot - DiMarzio : #Milan | Ufficiale il ritorno di #BrahimDiaz dal #RealMadrid - Gazzetta_it : Intervista a Robert Pires: “Milan con Ibra e Giroud? Un incubo per le difese” #calciomercato - TOSADORIDANIELA : RT @la_rossonera: ????? Dalot al Milan: Stando a quanto riportato da Sky Sport, continuano i contatti tra Milan e Manchester United per Diog… - WinstonWilson39 : RT @MilanNewsit: TMW - Kaio Jorge vuole l'Italia. Milan al lavoro ma il Santos continua a chiedere 6-7 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

1 Ilha puntato su Fodé Ballo - Touré , terzino sinistro arrivato dal Monaco . Eppure il vice Theo Hernandez poteva arrivare dall'Italia, dal Parma , visto che nel mirino c'era Giuseppe Pezzella . ...Commenta per primo Ilstudia il piano B. Viste le difficoltà ad arrivare a Nikola Vlasic , obiettivo numero uno per la trequarti, col CSKA Mosca che chiede l'obbligo di riscatto e non il diritto, i rossoneri, secondo ...Il Milan sta provando a far tornare in rossonero Diogo Dalot. Il 22enne difensore portoghese è infatti di proprietà del Manchester United. Il club inglese lo lascerebbe partire in prestito per una cif ...Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra i dirigenti dell’Inter e l’agente di Lautaro Martinez: il rinnovo con l’Inter è in una fase di stallo? Ecco gli aggiornamenti Secondo quanto riportato dalla ...