Calciomercato Inter: si lavora alla risoluzione di Vidal. I dettagli (Di mercoledì 21 luglio 2021) Vidal Inter, avventura al capolinea: si lavora alla risoluzione del contratto dopo un solo anno dal suo arrivo a Milano In un solo anno Arturo Vidal è passato dall’essere considerato un uomo chiave per l’assalto allo scudetto ad un esubero di lusso da cui liberarsi. Voluto fortemente da Antonio Conte per ritornare sul tetto d’Italia, il cileno non sembra essere nei piani della nuova Inter di Simone Inzaghi. alla luce dell’ingaggio pesantissimo da 6,5 milioni netti non in linea con la nuova politica societaria, il club starebbe lavorando ad ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021), avventura al capolinea: sidel contratto dopo un solo anno dal suo arrivo a Milano In un solo anno Arturoè passato dall’essere considerato un uomo chiave per l’assalto allo scudetto ad un esubero di lusso da cui liberarsi. Voluto fortemente da Antonio Conte per ritornare sul tetto d’Italia, il cileno non sembra essere nei piani della nuovadi Simone Inzaghi.luce dell’ingaggio pesantissimo da 6,5 milioni netti non in linea con la nuova politica societaria, il club starebbendo ad ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter incontra l'agente di #Lazaro: il #Benfica spinge per il prestito dell'esterno - Gazzetta_it : Vidal, che parabola: da leader a esubero. E ora l'Inter lavora sulla possibile risoluzione #Calciomercato #SerieA - SimoneTogna : Adesso tutti parlano dell’ipotesi di rescissione per #vidal con l’#inter. L’operazione però per motivi fiscali e pe… - serieApallone : ??#Inter: Non solo Nandez. Altri colpi sul taccuino di #marotta. ? -