Calciomercato Inter | «Obiettivo 80 milioni all’attivo»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il dirigente nerazzurro, Antonello, ha parlato dei diversidell’, compreso quello legato al mercatovistato da Radiocor, Alessandro Antonello ha fatto il punto della situazione dell’dopo l’accordo con Socios.com. BILANCIO 20-21 – «Registrerà una perdita significativa, è stato il primo esercizio pieno in cui abbiamo subito gli effetti Covid, circa 70-80in meno di ricavi da stadio, per questo auspichiamo – tutela della salute permettendo – con la nuova stagione una riapertura degli impianti con l’utilizzo del green pass». MERCATO – «L’di ...

Advertising

DiMarzio : #Inter, manca l'accordo con il #Cagliari per #Nandez - Gazzetta_it : Vidal, che parabola: da leader a esubero. E ora l'Inter lavora sulla possibile risoluzione #Calciomercato #SerieA - DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - Cucciolina96251 : RT @interliveit: ?? INTERLIVE - #Lautaro, sì al rinnovo ma con ingaggio da big #Calciomercato #Inter - BaccalaroSimone : RT @CalcioFinanza: L'ad dell'Inter Antonello a Radiocor: «Obiettivo 80 milioni di saldo attivo con il calciomercato» -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Umberto Tessier)Roma/ Matias Viña ai dettagli, ora Tiago Pinto dovrà vendere DIRETTA ... Ancora undicesima contro il Milan, contro l'e ancora una volta in casa contro il Milan "qui ...Il tecnico piacentino ha deciso di lasciare la Capitale per trasferirsi all', prendendo il ... Salvo sorprese nel corso della stagione, sarà Luiz Felipe il titolare,permettendo. A ...Calciomercato Inter, la Roma è scatenata e vuole anche soffiare un obiettivo all'Inter. Marotta sta pensando a come agire ...Il Manchester City ha deciso di cancellare l’amichevole contro il Troyes che si sarebbe dovuta disputare in Francia il prossimo 31 luglio ...