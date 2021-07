Calciomercato | addio Sancho | Il Borussia fa spesa in Italia | Juve e Milan avvisate

(Di mercoledì 21 luglio 2021) IlDortmund a caccia dell’erede di, ad un passo dal Manchester United: doppio colpo in Serie A conntus interessate Ilmette in mostra trattative… L'articoloIlfainè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Juventus offerta da capogiro Addio Chiesa: super scambio! - #Calciomercato #Juventus #offerta… - STnews365 : Lazio, Lucas Leiva allontana l'addio. Il centrocampista biancoceleste: 'Ora ho un nuovo allenatore, tutto nuovo, st… - infoitsport : Calciomercato Juventus, per i bookies è duello Icardi-Gabriel Jesus in caso di addio di Cristiano Ronaldo - Cucciolina96251 : RT @sscalcionapoli1: Tmw – Il Napoli rinuncia a Kaio Jorge: addio al brasiliano dopo difficoltà a cedere Petagna - sscalcionapoli1 : Tmw – Il Napoli rinuncia a Kaio Jorge: addio al brasiliano dopo difficoltà a cedere Petagna -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato addio

CalcioMercato.it

Milano, 21 luglio 2021 " Giorni sempre bollenti in chiaveper il Diavolo : il gruppo si è trovato questa mattina per la sessione di allenamento ...perdendo quota la possibilità di un...Juventus,Ronaldo: la decisione sul futuro del fenomeno portoghese sembrerebbe essere stata presa. Annuncio Sky. In casa Juventus , a tenere banco è il futuro relativo a Cristiano ...Il calciomercato bianconero può vedere l'addio di Ronaldo: erede a sorpresa, rescinde ed approda alla Juventus.L’ex membro del CdA della Sampdoria, Paolo Repetto, ha parlato della situazione del club e di Ferrero: le sue dichiarazioni Paolo Repetto, ex consigliere dell’organigramma della Sampdoria, ha parlato ...