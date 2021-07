Calcio | Poker alla Pro Vercelli | Inter rinuncia alla trasferta americana

Advertising

sportli26181512 : #Inter, poker alla Pro Vercelli: a segno anche #Calhanoglu: I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti 4-0: olt… - sportli26181512 : Reggina, poker al Foligno in amichevole: brilla Ricci: Doppietta dell'ex Sassuolo nel 4-1 finale, le altre reti di… - IdeawebTV : Veglia di Cherasco, torneo calcio a 7: Aquila Saluzzo piazza il poker nell’albo d’oro (FOTOGALLERY)… - Profilo3Marco : RT @CorSport: #Napoli-Bassa Anaunia 12-0: #Spalletti sorride, poker di #Osimhen ??? - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Il Potenza Picena cala il poker sul #futsalmercato con estro e talento: arriva Feliciano Wen… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Poker

IdeaWebTv

Primo gol in nerazzurro per Calhanoglu, a segno anche Brozovic APPIANO GENTILE - La notizia circolava da ieri, da quando cioè l'Arsenal aveva comunicato la rinuncia alla tournée americana per un ...APPIANO GENTILE (Como) - " L'Inter prosegue nella preparazione in vista del debutto in Serie A , in programma sabato 21 agosto a San Siro contro il Genoa. Al Suning Training Centre allenamento ...Con la doppietta di Mulattieri e le reti di Brozovic e dell'ex Milan i nerazzurri hanno liquidato la Pro Vercelli con un netto 4-0 ...I nerazzurri di Simone Inzaghi si sono imposti 4-0: oltre alla rete del turco-tedesco ex Milan, in gol anche Brozovic e Mulattieri (doppietta) ...