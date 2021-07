Calcio, Olimpiadi Tokyo: Marco Guida sarà al VAR per Brasile-Germania (Di mercoledì 21 luglio 2021) Manca sempre meno alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’azione in Giappone è già iniziata e domani pomeriggio si terrà una delle partite valide per il torneo di Calcio maschile. Marco Guida sarà il responsabile del VAR per la partita tra Brasile e Germania, sfida prevista domani pomeriggio alle 13.30 italiane e valida per il girone D. Le due formazioni si rincontrano a cinque anni dai Giochi Olimpici di Rio. In quell’occasione i padroni di casa ebbero la meglio sui tedeschi che si dovettero arrendere in finale. La situazione sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Manca sempre meno alla cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di2020. L’azione in Giappone è già iniziata e domani pomeriggio si terrà una delle partite valide per il torneo dimaschile.il responsabile del VAR per la partita tra, sfida prevista domani pomeriggio alle 13.30 italiane e valida per il girone D. Le due formazioni si rincontrano a cinque anni dai Giochi Olimpici di Rio. In quell’occasione i padroni di casa ebbero la meglio sui tedeschi che si dovettero arrendere in finale. La situazione...

Advertising

AIA_it : Primo impegno domani per Marco Guida alle #Olimpiadi di #Tokyo2020. L’#arbitro italiano è stato infatti designato c… - Marathonbet_IT : #Atlanta 1996: chi ricorda la fantastica Nigeria, oro nel calcio? - sportmediaset : Calcio femminile, crollo degli Usa: non perdevano da 44 partite, ma la Svezia passeggia 3-0. #SportMediaset - ilPostSport : «Ci hanno prese a calci in culo», ha detto Megan Rapinoe dopo la sorprendente sconfitta degli Stati Uniti contro la… - DiversamenteAv1 : RT @tempoweb: Ecco perché l'Itala del calcio non sarà a Tokyo #italia #assenza #tokyo2020 #giochi #calcio #medaglia -