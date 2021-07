Calcio: l’Inter rinuncia alla tournée americana in Florida (Di mercoledì 21 luglio 2021) l’Inter non volerà negli Stati Uniti. Niente tournée americana per la squadra di Simone Inzaghi, che ha rinunciato a partecipare alla Florida Cup. Una decisione presa quest’oggi dal club nerazzurro che vuole evitare spostamenti internazionali in questo periodo di pandemia, visto l’aumentare di casi nello stato americano. Nei giorni scorsi era già arrivata la rinuncia dell’Arsenal, dopo che si era creato un focolaio all’Interno del centro di allenamento e che ha coinvolto alcuni giocatori e membri dello staff tecnico. La squadra inglese doveva proprio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021)non volerà negli Stati Uniti. Nienteper la squadra di Simone Inzaghi, che hato a partecipareCup. Una decisione presa quest’oggi dal club nerazzurro che vuole evitare spostamenti internazionali in questo periodo di pandemia, visto l’aumentare di casi nello stato americano. Nei giorni scorsi era già arrivata ladell’Arsenal, dopo che si era creato un focolaio alno del centro di allenamento e che ha coinvolto alcuni giocatori e membri dello staff tecnico. La squadra inglese doveva proprio ...

