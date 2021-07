Calcio | Libertadores; rissa e denunce | Boca nei guai in Brasile

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Libertadores

E' stata una trasferta travagliata quella del Boca Juniors nella brasiliana Belo Horizonte per una gara degli ottavi di finale di Coppacontro l'Atletico Mineiro, giocata la scorsa notte.È triste per ilsudamericano, la Copasta perdendo molto prestigio. Devo fare i complimenti ai nostri ragazzi per come hanno preparato le partite". >> Altre news sul mondo dello ...Un gol annullato per fuorigioco, poi una rissa negli spogliatoi, un serrato interrogatorio in commissariato e infine le denunce per otto tra giocatori e accompagnatori. (ANSA) ...Quando arrivano gli ultimi giorni di luglio ti assale un senso di inquietudine, una sorta di spaesamento. Sei incerto, perplesso e cerchi la risposta ai tuoi dubbi consultando decine e decine di artic ...