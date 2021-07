Calcio: Juventus, affaticamento alla coscia sinistra per Dybala (Di mercoledì 21 luglio 2021) Torino, 21 lug. - (Adnkronos) - L'attaccante della Juventus Paulo Dybala svolgerà un lavoro personalizzato nei prossimi giorni rispettivamente a causa di un affaticamento alla coscia sinistra. Lo rende noto il club bianconero sul proprio sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Torino, 21 lug. - (Adnkronos) - L'attaccante dellaPaulosvolgerà un lavoro personalizzato nei prossimi giorni rispettivamente a causa di un. Lo rende noto il club bianconero sul proprio sito ufficiale.

