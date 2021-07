Calcio: Godin 'Se arriveranno offerte il Cagliari le valuterà' (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Futuro? Ho ancora un anno di contratto e non ho ricevuto proposte" MONTEVIDEO (URUGUAY) - "Ho letto anch'io di proposte dalla Russia, dalla Turchia, ma nessuno si è messo in contatto con me. Ho ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Futuro? Ho ancora un anno di contratto e non ho ricevuto proposte" MONTEVIDEO (URUGUAY) - "Ho letto anch'io di proposte dalla Russia, dalla Turchia, ma nessuno si è messo in contatto con me. Ho ...

Advertising

sportface2016 : #Cagliari, #Godin: 'Giulini ha detto che siamo in difficoltà economica e chi ha offerte è sul mercato' - UnioneSarda : #Godin: “Resterei a #Cagliari, ma so che la società ha problemi. In caso di offerte, il club valuterà” - Calcio_Casteddu : #Godin ha parlato a #OtraCabeza: 'Letto di proposte dalla Russia e dalla Turchia, ma nessuno si è messo in contatto… - FioriEmanuele : RT @sportface2016: #Cagliari, #Godin: 'Giulini ha detto che siamo in difficoltà economica e chi ha offerte è sul mercato' - teo_acm : RT @sportface2016: #Cagliari, #Godin: 'Giulini ha detto che siamo in difficoltà economica e chi ha offerte è sul mercato' -