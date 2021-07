Calcio: Atalanta, Gollini a un passo dalla cessione al Tottenham (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bergamo, 21 lug. - (Adnkronos) - Il Tottenham sta per chiudere per il portiere Pierluigi Gollini dall'Atalanta. Il 26enne estremo difensore sarà domani a Londra per firmare con gli 'Spurs'. Le due società hanno trovato l'accordo per una cessione in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bergamo, 21 lug. - (Adnkronos) - Ilsta per chiudere per il portiere Pierluigidall'. Il 26enne estremo difensore sarà domani a Londra per firmare con gli 'Spurs'. Le due società hanno trovato l'accordo per unain prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

