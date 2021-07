Calciatori no - vax nel mirino | il medico del Bologna attacca | ' se non vogliono il vaccino | paghino i danni ai club'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) ... per gli altri e pure per il sistema calcio ' le parole del dottore riportate dalla Gazzetta dello Sport. ' È ovvio che dal punto di vista legale non si può obbligare nessuno, ma bisogna fare in modo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciatori vax

Il caso Spezia continua a far discutere, soprattutto dopo le parole del medico sociale che ha indicato come responsabili del focolaio Covid scoppiato in ritiro dueno -. Una questione spinosa che rischia di scatenare un vero e proprio putiferio all'interno dei club di Serie A , che spingono affinché tutti i proprisiano vaccinati per ...Spezia, focolaio covid: "Colpa di dueNo -"/ 11 positivi, sospeso ritiro LA CARRIERA DI CALVARESE Gianpaolo Calvarese, nato nel 1976, ha iniziato in Serie B nel 2008 - 2009 : ...Il caso Spezia continua a far discutere, soprattutto dopo le parole del medico sociale che ha indicato come responsabili del focolaio Covid scoppiato in ritiro due calciatori no-vax. Una questione spi ...Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato anche della campagna vaccinale, con un calciatore no vax all'interno del gruppo ...