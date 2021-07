Cagliari, Godin: «Non ho ricevuto nessuna offerta. In testa solo il Cagliari» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Diego Godin ha parlato della sua situazione complicata con il Cagliari, ribadendo la volontà di non lasciare Diego Godin non ha alcuna intenzione di mollare la presa e rinunciare al Cagliari. A dichiararlo è proprio il difensore rossoblù che, intervenuto alla trasmissione uruguaiana 2 de punta, ha chiarito le sue intenzioni in questa intricata faccenda con la dirigenza sarda. «Ho un altro anno di contratto con il Cagliari, più uno sul quale io prenderò la mia decisione. La prossima settimana torno in Sardegna per il precampionato. La società ha ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Diegoha parlato della sua situazione complicata con il, ribadendo la volontà di non lasciare Diegonon ha alcuna intenzione di mollare la presa e rinunciare al. A dichiararlo è proprio il difensore rossoblù che, intervenuto alla trasmissione uruguaiana 2 de punta, ha chiarito le sue intenzioni in questa intricata faccenda con la dirigenza sarda. «Ho un altro anno di contratto con il, più uno sul quale io prenderò la mia decisione. La prossima settimana torno in Sardegna per il precampionato. La società ha ...

