Buone norme per la prevenzione del contagio da coronavirus

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 luglio 2021) La fine della pandemia sembra ancora lontana, ed è per questo motivo che vale la pena di ribadire le regole che devono essere seguite per contrastare ile prevenire la sua diffusione. Anche se in estate è difficile, sarebbe bene stare a casa il più possibile, o comunque tenersi alla larga dai luoghi troppo affollati. Tutti gli spostamenti che non sono strettamente necessari sono sconsigliati, ed è auspicabile rinunciare ancora per un po’ alle feste di compleanno, alle cene tra amici o agli aperitivi. Leda ricordare La pulizia delle superfici è un altro degli accorgimenti che vale la pena di mettere in pratica, ...