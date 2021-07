Bucks sul trono Nba dopo 50 anni | Phoenix si arrende 4-2

(Di mercoledì 21 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Game, set and match ed esplode la festa di Milwaukee. Ivincono in casa 105-98, chiudono sul 4-2 la serie con iSuns e conquistano il secondo titolo della loro storia, il primo degli ultimi 50. Un solo uomo al comando della truppa di coach Budenholzer, il suo nome è Gis Antetokounmpo: surreale la prova del greco che imprime in maniera definitiva il suo marchio sulle Finals con una prova monstre da 50 punti (16/25 dal campo) accompagnati anche da 14 rimbalzi, 5 stoppate e 2 assist. Incontenibile il due volte Mvp della stagione (2018-19 e 2019-20) che inevitabilmente oltre all'anello ...

E di Jrue Holiday, meraviglioso re dei sottovalutati che sul palcoscenico più importante ha ... I hanno vinto perché hanno scoperto di avere gli Avengers, anziché un supereroe con tanti buoni ...