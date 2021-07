Brisbane si aggiudica i Giochi Olimpici estivi del 2032

(Di mercoledì 21 luglio 2021) AGI -, terza città più popolosa dell'Australia con circa 2,5 milioni di abitanti, è stata eletta dai membri del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) per ospitare idel. L'elezione è avvenuta a Tokyo, dove il Cio si è riunito per la sua 138esima sessione, a due giorni dall'inizio deinella capitale giapponese. Prima deidici saranno quelli di Parigi nel 2024 e di Los Angeles nel 2028.

