Brave and beautiful, anticipazioni: Suhan indaga sul padre? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tahsin sa che nella terra venduta a Cesur è stato rinvenuto dell’oro e adesso è pentito. Proprio Cesur ha messo chiarezza sul rapporto con Banu e Suhan è rimasta sconvolta. La ragazza ha provato ad accusare nuovamente Ferit ma Cesur ha trovato una nuova scusa e ha portato la madre a casa dopo l’omicidio della direttrice Belkis. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con le anticipazioni della puntata di Brave and beautiful che andrà in onda domani giovedì 22 luglio 2021. La morte della direttrice Belkis avrà delle conseguenze. Dopo la scelta che riguarda la madre, Cesur indagherà ancora sul ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tahsin sa che nella terra venduta a Cesur è stato rinvenuto dell’oro e adesso è pentito. Proprio Cesur ha messo chiarezza sul rapporto con Banu eè rimasta sconvolta. La ragazza ha provato ad accusare nuovamente Ferit ma Cesur ha trovato una nuova scusa e ha portato la madre a casa dopo l’omicidio della direttrice Belkis. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo subito con ledella puntata diandche andrà in onda domani giovedì 22 luglio 2021. La morte della direttrice Belkis avrà delle conseguenze. Dopo la scelta che riguarda la madre, Cesur indagherà ancora sul ...

