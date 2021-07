Brahim Diaz mantiene le promesse: ecco le foto con i capelli rossoneri (Di mercoledì 21 luglio 2021) Brahim Diaz si è tinto i capelli di rossonero. L’attaccante spagnolo, tornato al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, ci aveva scherzato su con il compagno Theo Hernandez qualche giorno fa, oggi ha mantenuto la promessa mostrandosi così su Twitter: Promesa cumplida! @TheoHernandez pic.twitter.com/hf0fOp7TPc — Brahim (@Brahim) July 21, 2021 foto: Twitter personale Brahim Diaz L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 21 luglio 2021)si è tinto idi rossonero. L’attaccante spagnolo, tornato al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid, ci aveva scherzato su con il compagno Theo Hernandez qualche giorno fa, oggi ha mantenuto la promessa mostrandosi così su Twitter: Promesa cumplida! @TheoHernandez pic.twitter.com/hf0fOp7TPc —(@) July 21, 2021: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

