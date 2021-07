Boom contagi in Italia dopo il 20 luglio 2021: le ultime notizie (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un nuovo Boom di contagi si registra in Italia a causa della variante delta che sta minacciando non solo il nostro paese ma buona parte dell’Europa. Secondo i dati dell’ultimo bollettino ufficiale sarebbero 3.558 i nuovi casi registrati. Dieci invece i decessi. Insomma i numeri sul Coronavirus tornano a destare preoccupazione soprattutto in questa fase in cui tutta l’Italia è in zona bianca e le restrizioni sono per buona parte decadute. Insomma le occasioni di assembramento sono più frequenti, più facile dunque registrare nuovi contagi. E anche se le terapie intensive per il momento sono quasi vuote, la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) Un nuovodisi registra ina causa della variante delta che sta minacciando non solo il nostro paese ma buona parte dell’Europa. Secondo i dati dell’ultimo bollettino ufficiale sarebbero 3.558 i nuovi casi registrati. Dieci invece i decessi. Insomma i numeri sul Coronavirus tornano a destare preoccupazione soprattutto in questa fase in cui tutta l’è in zona bianca e le restrizioni sono per buona parte decadute. Insomma le occasioni di assembramento sono più frequenti, più facile dunque registrare nuovi. E anche se le terapie intensive per il momento sono quasi vuote, la ...

