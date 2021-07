Bollettino Covid Italia: i dati al 21 Luglio 2021 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Diramato, come di consueto, il Bollettino dati relativo all’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia: l’analisi Aggiornato a mercoledì 21 Luglio, il Bollettino relativo all’andamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia ci consegna 4259 nuove positività, 21 decessi e 2.235 guariti. Per ciò che concerne la pressione ospedaliera, aumentano (ma non significativamente) i ricoveri ordinari, che sono due in più rispetto a ieri, ma cala il numero di pazienti che necessitano dei trattamenti della terapia intensiva, sette in meno rispetto al ... Leggi su zon (Di mercoledì 21 luglio 2021) Diramato, come di consueto, ilrelativo all’andamento dell’epidemia da-19 in: l’analisi Aggiornato a mercoledì 21, ilrelativo all’andamento dell’epidemia da-19 inci consegna 4259 nuove positività, 21 decessi e 2.235 guariti. Per ciò che concerne la pressione ospedaliera, aumentano (ma non significativamente) i ricoveri ordinari, che sono due in più rispetto a ieri, ma cala il numero di pazienti che necessitano dei trattamenti della terapia intensiva, sette in meno rispetto al ...

