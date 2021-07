Bollettino Coronavirus Protezione Civile 21 luglio: i dati ufficiali (Di mercoledì 21 luglio 2021) La Protezione Civile ha emesso il Bollettino sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus in Italia. I dati ufficiali Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Laha emesso ilsulla situazione della diffusione e del contagio delin Italia. I

Advertising

Corriere : Il bollettino di oggi: 4.259 nuovi contagi e 21 vittime . Il tasso di positività risale all’1,8% - gfao71 : @GianfrancoCast1 @Gaiawinner07 @aleamex @you_trend È presa da uno dei recenti report ISS, li trovi sul loro sito. I… - Graficnovel : RT @rep_milano: Coronavirus, il bollettino di oggi 21 luglio in Lombardia: 564 casi, positività all'1,5% e 3 vittime. Lieve calo dei ricove… - ForzAzzurri1926 : CORONAVIRUS, TORNA LA PAURA IL BOLLETTINO NAZIONALE PARLA CHIARO, TUTTI I NUMERI DELLE ULTIME 24 ORE IN ITALIA >>>… - erreelleci : @matteosalvinimi l'altra settimana diceva che son tutti terroristi quelli che si preoccupava o per SOLI 3 MORTI! Og… -