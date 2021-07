Bollettino Coronavirus oggi, contagi Covid del 21 luglio. Dati regione per regione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid , attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)sull'epidemia dain Italia . Si attendono gli aggiornamenti del ministero della Salute su, attualmente positivi, morti, guariti e terapie intensive, dopo ...

Advertising

infoitinterno : Coronavirus Italia, il bollettino di ieri 20 luglio 2021 - BSanturbano : RT @muntzer_thomas: 10 like per un'analisi sull'efficacia vaccinale in base ai dati italiani Presi da qui: - MGNapolitano : RT @actarus1070: Per chi non si fida e vuol verificare ecco i link dove prendere le fonti Dati @istsupsan - TgRaiBasilicata : Bollettino #COVID19: in #Basilicata in aumento i contagi e tre ulteriori ricoveri. Ma anche record di dosi somminis… - themax82 : RT @muntzer_thomas: 10 like per un'analisi sull'efficacia vaccinale in base ai dati italiani Presi da qui: -