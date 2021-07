Blitz antimafia a Palermo | duro colpo al mandamento di Tommaso Natale

(Di mercoledì 21 luglio 2021)(ITALPRESS) – I carabinieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di, su richiesta della Procura Distrettualedi, nei confronti di 8 indagati (7 in carcere e 1 ai domiciliari), ritenuti a vario titolo il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Il boss Giulio Caporrimo e il pizzo Anche neldi oggi sul mandamento mafioso di Tommaso Natale, così come nell'operazione di ieri sui clan di Brancaccio e Ciaculli, emerge la continua ...Nuovi arresti oggi a Palermo, ancora accuse di associazione a delinquere di tipo mafioso. I Carabinieri, hanno infatti eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dal GIP del ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.I carabinieri hanno ricostruito diverse intimidazioni, spesso con attentati incendiari, messe in atto dagli uomini del boss Giulio Caporrimo ...