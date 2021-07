Black Panther 2 | Michaela Coel farà parte del cast del film

(Di giovedì 22 luglio 2021) Neldi2, in arrivo nel 2022, avrà nel proprioanche l'attrice, star della serie I May Destroy You.2 avrà nel proprioanche, la star di I May Destroy You, che è già arrivata ai Pinewood Studios di Atlanta dove si stanno svolgendo le riprese. La produzione dell'atteso sequel, che dovrà tristemente fare i conti con l'assenza di Chadwick Boseman, è iniziata a giugno. Per ora i portavoce di Marvel Studios non hanno rivelato i dettagli del ...

Black Panther: Wakanda Forever dovrà fare i conti come sappiamo purtroppo, con l'assenza di Chadwick Boseman. Ovviamente la scomparsa di Chadwick Boseman ha lasciato un vuoto incredibile nel cuore di ...