Bill e Jen e i figli de ‘Il nostro piccolo grande amore’ oggi | le nuove foto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 luglio 2021)e Jen sono diventati famosi grazie al programma ‘Il. La coppia di sposini affetta da nanismo ha emozionato per anni il pubblico di RealTime, dove la serie a loro dedicata è andata in onda per la prima volta nel 2009 fino al 2017. Il format, originariamente intitolato The little couple ed edito da TLC, ha visto protagonisti la dottoressa Jen, alta 96 centimetri, e il marito, alto 122 centimetri. Nello show si è visto come le loro vite si siano trasformate negli anni, anche a seguito dell’adozione dei loro due bambini, a loro volta affetti da ...