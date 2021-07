Bike Night Udine – Ugovizza sabato 24 luglio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo una notte infinita, riaccendiamo la luce: tornano le Bike Night, le pedalate notturne di Witoor che ogni anno portano migliaia di ciclisti sulle più belle ciclabili. L’unico evento in bici che mescola pubblici diversi, per chi pedala a qualsiasi ora del giorno, non ha paura del buio, vuole scoprire un modo nuovo di viaggiare. La 7a edizione del tour delle Bike Night riprende dopo la sosta forzata nel 2020 a causa della pandemia: dopo Ferrara e Milano, tornerà in Friuli per il gran finale con la Bike Night Alpe Adria, sabato 24 luglio. La ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Dopo una notte infinita, riaccendiamo la luce: tornano le, le pedalate notturne di Witoor che ogni anno portano migliaia di ciclisti sulle più belle ciclabili. L’unico evento in bici che mescola pubblici diversi, per chi pedala a qualsiasi ora del giorno, non ha paura del buio, vuole scoprire un modo nuovo di viaggiare. La 7a edizione del tour delleriprende dopo la sosta forzata nel 2020 a causa della pandemia: dopo Ferrara e Milano, tornerà in Friuli per il gran finale con laAlpe Adria,24. La ...

Advertising

effe_news : BIKE NIGHT ALPE ADRIA RIACCENDE IN BICI LA LUCE IN FRIULI – SABATO 24 LUGLIO TORNA LA NOTTURNA DA UDINE - TRIESTE_news : Bike Night, la pedalata in notturna ritorna in Regione sulla ciclovia 'Alpe Adria' - - witoorbikenight : Manca solo una settimana al gran finale del tour 2021 #BikeNight: sabato 24 luglio a mezzanotte da #Udine via alla… - witoorbikenight : La 5a #BikeNight #Milano Lago è stata una folata di vento in faccia: perché eravate tantissimi, in 1200 con una vog… - witoorbikenight : La nostra estate era iniziata così: da Ferrara al mare di notte in bici. Ecco tutte le foto della #BikeNight… -