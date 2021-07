Bezos nello spazio può essere il futuro del pianeta? (Di mercoledì 21 luglio 2021) La buona riuscita della missione che ha portato Bezos nello spazio, insieme al fratello Mark Bezos, a Wally Funk, 82enne pioniera dell’aeronautica e ad uno studente di 18 anni, ha segnato un nuovo spaccato nella storia delle missioni spaziali. Nessuna preparazione per gli ospiti della New Shepard, che segna un nuovo successo e traccia ancora la strada per il turismo spaziale: molti però si chiedono se il futuro della Terra possa passare anche da progetti così ambiziosi e se, scelte così, rischiano ancor di più di allargare il divario sociale tra i super-ricchi del pianeta e le fasce più ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 luglio 2021) La buona riuscita della missione che ha portato, insieme al fratello Mark, a Wally Funk, 82enne pioniera dell’aeronautica e ad uno studente di 18 anni, ha segnato un nuovo spaccato nella storia delle missioni spaziali. Nessuna preparazione per gli ospiti della New Shepard, che segna un nuovo successo e traccia ancora la strada per il turismo spaziale: molti però si chiedono se ildella Terra possa passare anche da progetti così ambiziosi e se, scelte così, rischiano ancor di più di allargare il divario sociale tra i super-ricchi dele le fasce più ...

