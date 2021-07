Bezos ispira nuovi trasporti in Italia, Zaccheo incontra Saccoccia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche i trasporti Italiani potrebbero cambiare passo dopo il volo visionario suborbitale compiuto dal miliardario Jeff Bezos. Il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, ed il Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, si sono infatti incontrati oggi, presso la sede dell’Agenzia a Roma, per “un confronto sulle prospettive future dei trasporti attraverso i voli suborbitali e spaziali”. All’indomani dell’appuntamento nella sede dell’Asi sulle attività scientifiche spaziali nazionali e del ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Anche ini potrebbero cambiare passo dopo il volo visionario suborbitale compiuto dal miliardario Jeff. Il Presidente dell’Autorità di regolazione dei, Nicola, ed il Presidente dell’Agenzia Spazialena, Giorgio, si sono infattiti oggi, presso la sede dell’Agenzia a Roma, per “un confronto sulle prospettive future deiattraverso i voli suborbitali e spaziali”. All’indomani dell’appuntamento nella sede dell’Asi sulle attività scientifiche spaziali nazionali e del ...

Ultime Notizie dalla rete : Bezos ispira Bezos ispira nuovi trasporti in Italia, Zaccheo incontra Saccoccia Anche i trasporti italiani potrebbero cambiare passo dopo il volo visionario suborbitale compiuto dal miliardario Jeff Bezos. Il Presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo, ed il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia, si sono infatti incontrati oggi, presso la sede ...

