Bernardeschi | Ciardi e le nozze | dopo il sì il disastro | Perché ci siamo lasciati Una rivelazione privatissima

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono finalmente sposi. E a meno di 48 ore dalla conquista degli Euro 2020. A rompere il silenzio dopo l'altare è proprio la novella sposa che si è lasciata andare a nuove confessioni con il settimanale Chi: "Venivamo entrambi da due storie tossiche. Ci siamo trovati nel momento peggiore e, insieme, lo abbiamo trasformato in qualcosa di bello", ha spiegato l'ex gieffina che aggiunge che si sono incontrati grazie a "una terza persona", ma che prima di fidanzarsi ci sono stati mesi di chiacchierate al telefono. I due oggi sono genitori e stando a quanto confessato dalla ...

