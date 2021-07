Bergamo, sale di poco il tasso di incidenza Covid: 188 comuni senza nuovi casi – La mappa (Di mercoledì 21 luglio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi su base comunale ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti per la settimana 14-20 luglio 2021 conferma l’incremento moderato dei valori di incidenza della curva epidemica, con 112 nuovi casi rilevati. Ecco quanto osservato da Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS Bergamo: “L’aumento dei nuovi casi è pari a 48 (9 la settimana precedente, -2 due settimane fa e -43 tre settimane fa), con incremento percentuale pari al ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) La dimensione statistica deisu base comunale ed il relativodiper 1.000 abitanti per la settimana 14-20 luglio 2021 conferma l’incremento moderato dei valori didella curva epidemica, con 112rilevati. Ecco quanto osservato da Alberto Zucchi, Elvira Beato e Roberta Ciampichini del Servizio Epidemiologico Aziendale-ATS: “L’aumento deiè pari a 48 (9 la settimana precedente, -2 due settimane fa e -43 tre settimane fa), con incremento percentuale pari al ...

