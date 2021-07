Benevento, tamponi gratuiti per chi rientra dalle vacanze: la decisione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Benevento. tamponi antigienici gratuiti per chi rientra dalle vacanze nei paesi colpiti dalla varanti Delta. Lo ha deciso il comune di Benevento, che fornirà un aiuto ai propri residenti per prevenire il contagio. Lo ha annunciato la stessa giunta di Palazzo Mosti, che ha firmato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 luglio 2021)antigieniciper chinei paesi colpiti dalla varanti Delta. Lo ha deciso il comune di, che fornirà un aiuto ai propri residenti per prevenire il contagio. Lo ha annunciato la stessa giunta di Palazzo Mosti, che ha firmato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

