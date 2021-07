Benevento, tamponi antigenici gratuiti per i cittadini che rientrano dalle vacanze nelle aree a rischio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Giunta comunale, su proposta del sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l’avvio di una campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid 19, attraverso l’utilizzo di tamponi antigenici rapidi, per i cittadini che rientrano dalle vacanze trascorse nelle aree dove si registra una prevalenza della variante Delta. In particolare potranno sottoporsi allo screening gratuito organizzato dall’Ente i cittadini provenienti da Paesi come la Spagna, la Francia, il Portogallo, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La Giunta comunale, su proposta del sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l’avvio di una campagna di prevenzione e monitoraggio della diffusione del Covid 19, attraverso l’utilizzo dirapidi, per ichetrascorsedove si registra una prevalenza della variante Delta. In particolare potranno sottoporsi allo screening gratuito organizzato dall’Ente iprovenienti da Paesi come la Spagna, la Francia, il Portogallo, ...

