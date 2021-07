Benevento, Lega di nuovo nel caos: si dimette il segretario cittadino Fiore (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Noi leghisti della prima ora, militanti ed ideologicamente vicini all’azione politica di Matteo Salvini, siamo stati messi completamente ai margini dello scenario beneventano”. Così esordisce Pasquale Fiore, coordinatore cittadino della Lega di Salvini premier di Benevento, nell’annunciare le sue dimissioni dalla carica ricoperta in seno al partito. “Dopo mesi di duro lavoro – dice Fiore – che ci ha portato ad avere una compagine pronta ad affrontare la sfida per le comunali, con nomi eccellenti in lista, come quelli dell’ufficiale medico Christian Tranfa e dell’avv. Giuliana ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Noi leghisti della prima ora, militanti ed ideologicamente vicini all’azione politica di Matteo Salvini, siamo stati messi completamente ai margini dello scenario beneventano”. Così esordisce Pasquale, coordinatoredelladi Salvini premier di, nell’annunciare le sue dimissioni dalla carica ricoperta in seno al partito. “Dopo mesi di duro lavoro – dice– che ci ha portato ad avere una compagine pronta ad affrontare la sfida per le comunali, con nomi eccellenti in lista, come quelli dell’ufficiale medico Christian Tranfa e dell’avv. Giuliana ...

