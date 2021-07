Belen si sente male a “Tu si que vales” | interrotte le registrazioni

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Attimi di paura a “Tu si que” per. La showgirl si è sentitadurante ledel programma. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice su Instagram, mostrando ai follower il polso fasciato. “Sono tornata in hotel, non sono stata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.