Belen si sente male a “Tu si que Vales”: interrotta la registrazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Neanche un attimo di tregua per Belen Rodriguez: la sexy argentina, infatti, è tornata a lavoro a soli del giorni dal parto. Tanto è passato infatti dalla nascita della sua secondogenita, Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Ma il corpo della show-girl, tornata in fretta e furia sul palco di “Tu si que Vales”, il programma di Canale 5 che si sta registrando proprio in queste settimane, si è ribellato. Belen infatti ha avuto un malore che l’ha costretta ad andare al pronto soccorso. Malore per Belen Rodriguez sul palco di “Tu si que Vales” Un malore ha colto Belen Rodriguez ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 luglio 2021) Neanche un attimo di tregua perRodriguez: la sexy argentina, infatti, è tornata a lavoro a soli del giorni dal parto. Tanto è passato infatti dalla nascita della sua secondogenita, Luna Marì, avuta dal compagno Antonino Spinalbese. Ma il corpo della show-girl, tornata in fretta e furia sul palco di “Tu si que”, il programma di Canale 5 che si sta registrando proprio in queste settimane, si è ribellato.infatti ha avuto un malore che l’ha costretta ad andare al pronto soccorso. Malore perRodriguez sul palco di “Tu si que” Un malore ha coltoRodriguez ...

tempoweb : #belen rodriguez si sente male, flebo e registrazione di #tusiquevales sospesa: come sta adesso la showgirl… - infoitcultura : Belen Rodriguez, a Tu sì que vales si sente male e poi dice “Non sono …”, momenti di panico in studio - BaritaliaNews : Belen Rodriguez, a Tu sì que vales si sente male e poi dice “Non sono …”, momenti di panico in studio - infoitcultura : Belen si sente male a Tu si que vales. Registrazione interrotta - infoitcultura : Belen, torna al lavoro 8 giorni dopo il parto e si sente male: «Ho fatto tre flebo» -