Belen Rodriguez rivela come sta dopo il malore a Tú sí que vales VIDEO

(Di mercoledì 21 luglio 2021)stailnelle scorse settimane è diventata mamma della sua secondogenita Luna Marì. La conduttrice a pochi giorni dal parto è tornata subito operativa e ha ripreso a lavorare per la prossima stagione di Tú sí que. Per via della gravidanza e della nascita della piccola non L'articolo proviene da Novella 2000.

Fan in delirio Mara Venier, il gesto inaspettato per Jerry Calà NON PERDERTI ANCHE >e il malore a 'Tu sí que vales': cosa è accaduto dopo Il 28 giugno scorso, l'amato comico ha ...Vacanze da single per De Martino Mentre Belénè da poco diventata mamma della piccola Luna Marì , nata dalla relazione d'amore con Antonino Spinalbese, Stefano sembrerebbe essere single. ...Proseguono le indiscrezioni su quale sarà il cast del GF Vip 6 al via il prossimo 13 settembre. Dagospia ha lanciato cinque nomi che sembrano quasi certi.Belén Rodriguez sta meglio. La conduttrice e showgirl è tornata nello studio di Tu sì que vales dopo il lieve malore avuto nella giornata di ieri. In questi giorni, dopo essere ...