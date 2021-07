Belen Rodriguez, malore durante Tu si que vales: registrazione interrotta (Di mercoledì 21 luglio 2021) durante la registrazione di Tu si que vales la showgirl argentina ha avuto un malore: Belen lo ha rivelato su Instagram aggiornando i follower sul suo stato di salute. Belen Rodriguez ha avuto un malore durante la registrazione di Tu si que vales, che è stata interrotta: la showgirl argentina lo ha rivelato su Instagram, dove ha spiegato che ha dovuto fare 3 flebo perché era disidrata. Nelle prime ore di lunedì 12 luglio la modella argentina ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 luglio 2021)ladi Tu si quela showgirl argentina ha avuto unlo ha rivelato su Instagram aggiornando i follower sul suo stato di salute.ha avuto unladi Tu si que, che è stata: la showgirl argentina lo ha rivelato su Instagram, dove ha spiegato che ha dovuto fare 3 flebo perché era disidrata. Nelle prime ore di lunedì 12 luglio la modella argentina ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Marì, ...

