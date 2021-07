Belen Rodriguez | malore durante la registrazione di Tu sì que vales

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Forse era troppo presto tornare a lavorare a una settimana dal parto. Paura perche è stata costretta ad interrompere le registrazioni di Tu sì queper un. A raccontarlo è lei stessa, il tutto mentre inquadra la piccola Luna Marì dormire beatamente nella sua culla, in sottofondo si sentono le parole di: “Non sono stata bene, ho subito 3 flebo” ha esordito la conduttrice per poi aggiungere che è stato necessario a causa del fatto che era completamente disidratata.ha poi aggiunto che: “C’ho provato, ma non sono riuscita ...

Malore per, costretta a interrompere il suo impegno con le registrazioni di Tu sì que vales . La showgirl, che una settimana fa ha dato alla luce la sua secondogenita Luna Mari, era partita alla ...E sesta coccolando la nuova arrivata, Stefano De Martino ha deciso di passare del tempo con Santiago trascorrendo un'estate da single insieme alla sorella Adelaide e il resto della ...Belen Rodriguez torna nello studio di Tu si que vales per le nuove registrazioni ma si sente male, cosa le è successo? Ecco cosa ha detto sui social.È quella che serve per entrare nello scambio sentimentale più importante, il rapporto con il figlio. Dove l’errore è scontato, ma non l’amore. Che, per il ballerino e star della Tv resta la cosa più p ...