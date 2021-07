Belén Rodriguez, lieve malore durante le registrazioni di «Tu Sì Que Vales» (Di mercoledì 21 luglio 2021) A otto giorni dalla nascita della piccola Luna Marì, la secondogenita avuta con il compagno Antonino Spinalbese, Belén Rodriguez è tornata al lavoro ma, nel corso delle registrazioni delle nuove puntate di Tu Sì Que Vales che vedremo a settembre su Canale 5, non si è sentita bene e ha preferito fermarsi. A riferirlo è stata la stessa Belén sul suo profilo Instagram: «Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho fatto tre flebo perché ero disidratata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu sì que vales» ha detto la showgirl in una Stories prima di inquadrare la sua bambina. «Intanto guardo la mia cucciola e tutto mi passa». Luna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén Rodriguez Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 luglio 2021) A otto giorni dalla nascita della piccola Luna Marì, la secondogenita avuta con il compagno Antonino Spinalbese, Belén Rodriguez è tornata al lavoro ma, nel corso delle registrazioni delle nuove puntate di Tu Sì Que Vales che vedremo a settembre su Canale 5, non si è sentita bene e ha preferito fermarsi. A riferirlo è stata la stessa Belén sul suo profilo Instagram: «Sono appena tornata in hotel, non sono stata bene. Ho fatto tre flebo perché ero disidratata. Non sono riuscita a registrare la puntata, speriamo domani di riuscire a fare Tu sì que vales» ha detto la showgirl in una Stories prima di inquadrare la sua bambina. «Intanto guardo la mia cucciola e tutto mi passa». Luna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén RodriguezLuna Mari, la figlia di Belén Rodriguez

