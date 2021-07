Belen Rodriguez | come sta dopo il malore a Tu sì que vales | le nuove foto

(Di mercoledì 21 luglio 2021)non è stata bene. A pochi giorni dalla nascita della seconda figlia Luna Marì, l’argentina è tornata al lavoro, precisamente nello studio di Tu si queper riprendere leregistrazioni. No, non è stata sostituita da Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20,qualcuno ipotizzava: ci sarà ancora lei al fianco ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Ma martedì 20 luglio la stessaha raccontato in due Storie di Instagram che proprio durante la registrazione ha avuto un mancamento che l’ha costretta al forfait e al ritorno in ...

... la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest'ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e. ...NON PERDERTI ANCHE >e il malore a 'Tu sí que vales': cosa è accaduto dopo Rosalinda Cannavò e la FOTO in bikini: 'Vengo attaccata per l'aspetto fisico' Per vederla, vai su ...Pare che il programma, che inizierà il 13 settembre, voglia portare dentro la casa di Cinecittà la cantante Anna Oxa. «La premessa è d’obbligo: il cast al momento non è chiuso, le trattative tra le pa ...Come abbiamo saputo questa mattina, nella giornata di ieri la bella Belen Rodriguez ha avuto un malore mentre era in studio per registrare le nuove puntate del programma, Tj si que vales. Ma qualcosa ...