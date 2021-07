Belen, paura per la neo mamma: “Mi sento male” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Belen, ha avuto un mancamento improvviso durante le registrazioni del suo programma televisivo “Tu si que vales”. Belen, mentre sta girando le nuove puntate di Tu si que vales non si sente bene (Foto dal web)La showgirl si trova a Roma, ha cominciato da pochi giorni le riprese dello show su Canale 5, proprio a 10 giorni dalla nascita della sua Luna Marì. Purtroppo la showgirl ha dovuto fermarsi dinanzi al mancamento avuto in studio durante le riprese. La conduttrice argentina ha avuto un mancamento improvviso durante le riprese del suo programma Tu si que vales, ha postato su Instagram un messaggio per tutti i fan. La conduttrice ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 21 luglio 2021), ha avuto un mancamento improvviso durante le registrazioni del suo programma televisivo “Tu si que vales”., mentre sta girando le nuove puntate di Tu si que vales non si sente bene (Foto dal web)La showgirl si trova a Roma, ha cominciato da pochi giorni le riprese dello show su Canale 5, proprio a 10 giorni dalla nascita della sua Luna Marì. Purtroppo la showgirl ha dovuto fermarsi dinanzi al mancamento avuto in studio durante le riprese. La conduttrice argentina ha avuto un mancamento improvviso durante le riprese del suo programma Tu si que vales, ha postato su Instagram un messaggio per tutti i fan. La conduttrice ha ...

