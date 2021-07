Belen malore durante Tu si que vales ha fatto tre flebo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Paura per Belen, malore durante Tu si que vales: «Ha fatto tre flebo…». Salta la registrazione. Pochi minuti fa, la showgirl argentina ha annunciato sulle stories di Instagram di aver avuto un malore durante la registrazione del programma targato Maria De Filippi. Belen era tornata a lavorare ad appena una settimana dalla nascita della secondogenita Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 21 luglio 2021) Paura perTu si que: «Hatre…». Salta la registrazione. Pochi minuti fa, la showgirl argentina ha annunciato sulle stories di Instagram di aver avuto unla registrazione del programma targato Maria De Filippi.era tornata a lavorare ad appena una settimana dalla nascita della secondogenita

