Belen, malore a Tu si que vales: come sta la donna? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Belen in queste ore ha parlato ai suoi followers di alcuni problemi di salute che ha avuto di recente. La showgirl argentina, infatti, si è sentita poco bene durante le registrazioni di Tu si que vales, dovendo così lasciare il programma. Ma come sta oggi? Belen Rodriguez, sempre molto attiva sui social, durante la sua gravidanza ha sempre tenuti aggiornati i suoi followers ed è stata proprio lei Articolo completo: dal blog Solodonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021)in queste ore ha parlato ai suoi followers di alcuni problemi di salute che ha avuto di recente. La showgirl argentina, infatti, si è sentita poco bene durante le registrazioni di Tu si que, dovendo così lasciare il programma. Masta oggi?Rodriguez, sempre molto attiva sui social, durante la sua gravidanza ha sempre tenuti aggiornati i suoi followers ed è stata proprio lei Articolo completo: dal blog Solo

Advertising

ilgiornale : La showgirl avrebbe dovuto registrare la prima puntata dello show che tornerà in tv in autunno, ma una forte disidr… - Giornaleditalia : Belen Rodriguez malore, No Vax tranquilli: non c'entra il vaccino Covid - occhio_notizie : Malore per #Belen, ha avuto bisogno di diverse flebo - bellicapelli15 : Tu sì que vales, malore per Belen Rodriguez: “Non sono riuscita a registrare” - FilippoCarmigna : Paura per Belen, malore durante la puntata: cosa è successo -