Belen: ecco com'era prima del chirurgo plastico. Nemmeno la mamma la riconoscerebbe (Di mercoledì 21 luglio 2021) Belen Rodriguez è sicuramente una donna bella e di successo. Ultimamente è tornata alla ribalta del gossip grazie alla lieta notizia della gravidanza e poi della nascita del suo secondo figlio. La piccola Luna Marì è nata solo pochi giorni fa e le foto postate da sua madre sui social hanno già commosso tutti. La showgirl, infatti, è molto popolare su Instagram e conta 10 milioni di follower. La ragazza nasce dalla relazione con Antonino Spinalbese, parrucchiere milanese di 10 anni più giovane di lei. La loro storia d'amore non dura da molto tempo, ma i due sono molto legati. La soubrette è entrata nel mondo dello spettacolo come modella e cameriere.

