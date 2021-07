Beautiful anticipazioni oggi, 21 luglio: La dottoressa Escobar blocca Flo! (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continuano anche nella giornata di oggi 21 luglio le anticipazioni della soap opera di Beautiful: La dottoressa Escobar colpisce Flo, Sally e Penny si accordano su come procedere, è scontro tra Sally e la Escobar Nelle anticipazioni di Beautiful di oggi 21 luglio: Flo pretende che Sally confessi la verità a Wyatt, ma lei non intende farlo, allora Flo inizia a scrivere un massaggio allo Spencer, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continuano anche nella giornata di21ledella soap opera di: Lacolpisce Flo, Sally e Penny si accordano su come procedere, è scontro tra Sally e laNelledidi21: Flo pretende che Sally confessi la verità a Wyatt, ma lei non intende farlo, allora Flo inizia a scrivere un massaggio allo Spencer, Articolo completo: dal blog SoloDonna

