Beautiful anticipazioni: Flo prigioniera, Wyatt lo scoprirà? (Di mercoledì 21 luglio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà a Flo e se Wyatt scoprirà tutto quello che Sally sta facendo? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni di Beautiful che come sempre ci rivelano tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5! Iniziamo quindi con la trama della puntata di domani, 22 luglio 2021 con le ultimissime da Los Angeles anche per cercare di capire che cosa ne sarà della povera Flo che è stata colpita alla testa e che adesso rischia grosso vista la follia di Sally e della dottoressa Escobar. La follia della Spectra ormai non ha confini ed è chiaro: se fosse stata una persona ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 21 luglio 2021) Siete pronti per scoprire che cosa succederà a Flo e setutto quello che Sally sta facendo? Ve ne parliamo nelle nostrediche come sempre ci rivelano tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5! Iniziamo quindi con la trama della puntata di domani, 22 luglio 2021 con le ultimissime da Los Angeles anche per cercare di capire che cosa ne sarà della povera Flo che è stata colpita alla testa e che adesso rischia grosso vista la follia di Sally e della dottoressa Escobar. La follia della Spectra ormai non ha confini ed è chiaro: se fosse stata una persona ...

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni al 31 luglio: Steffy si risveglia - #Beautiful #anticipazioni #luglio: - TwBeautiful : Carter viene informato da Katie e Zoe di ciò che sta accadendo: #Twittamibeautiful ti racconta tutto della puntata… - infoitcultura : Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 19 al 23 luglio su Canale 5 - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nella puntata di Brave and Beautiful di lunedì 19 luglio? Vi aspettiamo domani su #Canale5 e in streaming… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2021 -