Beautiful, anticipazioni al 31 luglio: Steffy si risveglia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Beautiful, anticipazioni dal 25 al 31 luglio. Steffy si risveglia in ospedale con qualche costola rotta ma si riprenderà del tutto. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 25 al 31 luglio. In ospedale Steffy si risveglia e i medici fanno sapere a tutti che a parte qualche costola rotta non ci Leggi su 2anews (Di mercoledì 21 luglio 2021)dal 25 al 31siin ospedale con qualche costola rotta ma si riprenderà del tutto. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di, dal 25 al 31. In ospedalesie i medici fanno sapere a tutti che a parte qualche costola rotta non ci

Advertising

TwBeautiful : Carter viene informato da Katie e Zoe di ciò che sta accadendo: #Twittamibeautiful ti racconta tutto della puntata… - infoitcultura : Brave and Beautiful anticipazioni puntate dal 19 al 23 luglio su Canale 5 - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nella puntata di Brave and Beautiful di lunedì 19 luglio? Vi aspettiamo domani su #Canale5 e in streaming… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 20 luglio 2021 - infoitcultura : BRAVE AND BEAUTIFUL, anticipazioni dal 26 al 30 luglio 2021 -